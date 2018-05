Das historische Kalenderblatt vom 14. Mai

Unter Montag, 14. Mai, dem 134. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1608 – In Auhausen bei Nördlingen wird die Union der protestantischen Fürsten gegen die in der Katholischen Liga zusammengeschlossenen Fürsten gegründet.

1908 – Der Luftfahrtpionier Wilbur Wright nimmt in Kitty Hawk/USA zu einem Flug von 29 Sekunden Dauer erstmals einen Passagier an Bord: seinen Mechaniker Charles Furnas.

1948 – Ende des britischen Mandats in Palästina: Ausrufung eines unabhängigen Staates Israel. Chaim Weizmann wird Präsident, David Ben-Gurion Premierminister. Arabische Truppen marschieren in Palästina ein.

2013 – Wegen eines vererbten hohen Krebsrisikos lässt sich Angelina Jolie das Brustgewebe entfernen. Die gesamte Behandlungsdauer habe drei Monate betragen und sei am 27. April beendet worden, schreibt die 37-jährige Mutter von drei leiblichen und drei adoptierten Kindern. Bei Angelina Jolie ist das BRCA1-Gen mutiert, was, wie die Schauspielerin erläutert, in ihrem Fall das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, auf 87 Prozent erhöhte.