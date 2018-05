Das historische Kalenderblatt vom 13. Mai

Unter Sonntag, 13. Mai, dem 133. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1968 – Nach andauernden heftigen Studentenunruhen in Frankreich rufen die Gewerkschaften einen 24-stündigen Solidaritätsstreik aus. In Paris kommt es zu einer Großdemonstration, an der Studenten, Arbeiter und linksgerichtete Politiker teilnehmen.

2008 – Ein 39-Jähriger löscht fast seine gesamte Familie aus. Zuerst erschlägt er in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Hietzing seine Ehefrau und seine siebenjährige Tochter mit einer Hacke. Anschließend tötet er in Ansfelden seine Eltern und abschließend in Linz seinen Schwiegervater. Sein Tatmotiv: Er hatte ein Vermögen bei Spekulationen verloren. Er wird im November zu lebenslanger Haft verurteilt.