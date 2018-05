Das historische Kalenderblatt vom 12. Mai

Unter Samstag, 12. Mai, dem 132. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

113 – Die “Trajanssäule” wird in Rom eingeweiht. Das 42 m hohe Denkmal ist zu Ehren Kaiser Trajans errichtet worden und gedenkt an dessen Siege in Dakien. Auf den Reliefs findet sich u.a. auch der älteste Nachweis einer Krawatte. Ursprünglich war auf der Säule einer Adlerstatue und nach Trajans Tod eine Statue des Kaisers angebracht; 1587 wird diese durch den Heiligen Petrus ersetzt.