Das historische Kalenderblatt vom 11. Mai

Unter Freitag, 11. Mai, dem 131. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

868 – Der Chinese Wang Chieh druckt auf Holzstöcken die Diamanten-Sutra, die als das älteste erhaltene Buch der Welt gilt. Es wurde 1900 in Turkestan gefunden.

1878 – Der zwanzigjährige Gelegenheitsarbeiter Max Hödel verübt in Berlin ein Attentat auf den deutschen Kaiser Wilhelm I., die Schüsse verfehlen ihr Ziel.

1918 – Schwere Infanteriekämpfe an der Somme.

1928 – Die General-Electric-Station WGY in Schenectady/New York beginnt zunächst dreimal wöchentlich mit der Ausstrahlung eines Fernsehprogramms.

1968 – Peter Handkes Sprechstück “Kaspar” wird im Frankfurter Theater am Turm und in den Städtischen Bühnen Düsseldorf uraufgeführt.

1988 – Als Nachfolger von Fred Sinowatz, den er 1986 an der Spitze der Regierung abgelöst hat, wird Bundeskanzler Franz Vranitzky auf einem außerordentlichen Bundesparteitag in Wien mit 93,6 Prozent der Delegiertenstimmen zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt. Die Funktionen des Regierungschefs und des Parteivorsitzenden sind damit wieder in einer Hand.