Das historische Kalenderblatt vom 10. Mai

Unter Donnerstag, 10. Mai, dem 130. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1868 – Auf dem V. Arbeitertag in Wien beschließen rund 4.000 Teilnehmer das “Manifest an das arbeitende Volk in Österreich”. Es hat eine umfassende Arbeiterbewegung zum Ziel, die sich nicht durch Nationalitätenkonflikte aufsplittern und schwächen lässt.