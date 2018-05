Das historische Kalenderblatt für den 6. Mai

Unter Sonntag, 6. Mai, dem 126. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

2013 – Der langjährige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti stirbt im Alter von 94 Jahren in Rom. Der christdemokratische Politiker gehörte sämtlichen Parlamenten seit 1945 an, insgesamt sieben Mal war er Regierungschef. Angebliche Mafia-Verbindungen und sogar Mordaufträge wurden ihm zwar zugeschrieben, konnten aber nie nachgewiesen werden.

Am 6. Mai 2013 entkamen drei Frauen in Cleveland aus ihrem jahrelangen Gefängnis

2013 – Drei junge Frauen werden aus einem Haus in Cleveland befreit. Sie galten für rund zehn Jahre als vermisst. Eines der Opfer, die 2003 verschwundene Amanda Berry, entkommt ihrem Peiniger Ariel Castro. Die Polizei rettet Berrys sechsjährige Tochter, deren Vater der Peiniger der Frau ist, sowie zwei weitere Opfer, die in den Jahren 2002 bis 2004 verschwunden sind. Eine der Frauen war viermal schwanger: Zumindest eine Schwangerschaft hat der Täter durch Nahrungsmittelentzug und Tritte in den Bauch beendet. Ariel Castro stimmt in einem Deal mit der Justiz lebenslanger Haft zu. Anfang September begeht er in seiner Zelle Selbstmord.