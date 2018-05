Das historische Kalenderblatt für den 3. Mai

Unter Donnerstag, 3. Mai, dem 123. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1788 – In London kommt die erste täglich erscheinende Abendzeitung, der “Star and Evening Adviser”, heraus.

1928 – Das aus Arbeitslosen bestehende “Wardanieri-Korps” zieht von Wien-Mauer in Richtung Süden. Ziel der Auswanderungsgemeinschaft ist Äthiopien.

1933 – Mit der Schaffung eines ersten “Rasseamtes” in Dortmund sollen in Nazideutschland die Voraussetzungen für die Zwangssterilisierung “minderwertiger” Menschen geschaffen werden.

1938 – Bei einem Staatsbesuch in Rom bekräftigt Hitler gegenüber Mussolini die Anerkennung der Brennergrenze.

1938 – In Bochum wird der erste völlig geschweißte Hochofen der Welt angeblasen.

1958 – In New York erscheint Truman Capotes Kurzroman “Frühstück bei Tiffany”. Die Satire über die New Yorker Schickeria wird zum Welterfolg.