Das historische Kalenderblatt für 19. Mai

Unter Samstag, 19. Mai, dem 139. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1643 – Die Kolonien von Massachusetts Bay, Plymouth, Connecticut und New Haven schließen sich zur Neuengland-Konföderation zusammen.

1883 – Der Abenteurer Buffalo Bill (eigtl. William Cody) startet in Omaha in Nebraska mit einer Wildwest-Show die erste Tournee durch die USA, Kanada und Europa.

1908 – Der russische Sänger Fjodor Schaljapin tritt in seiner Glanzrolle als “Boris Godunow” zum ersten Mal in Paris auf.

1923 – In Trier scheitert ein Putschversuch bewaffneter Separatisten, die eine autonome “Rheinische Republik” errichten wollen.

1933 – Das deutsche Reichspropagandaministerium erlässt ein Berichterstattungsverbot über die in Genf tagende Internationale Arbeitskonferenz.

1943 – Churchill spricht in Washington vor beiden Häusern des US-Kongresses und legt seine Vorstellungen von der Neugestaltung Europas nach dem Ende des Krieges dar.

1943 – Hitler ordnet in einem “Führererlass” die “Fernhaltung international gebundener Personen von maßgebenden Stellen in Staat, Partei und Wehrmacht” an. Der Befehl richtet sich gegen Mitglieder von Adelsfamilien und Wirtschaftskreisen mit verwandtschaftlichen Verflechtungen ins Ausland.