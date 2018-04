Das hilft bei Heuschnupfen

Durch das warme Wetter ist vor allem die Birkenblüte begünstigt, die Birkenpollenbelastung ist momentan akut. 20 Prozent der Österreicher leiden an einer Pollenallergie, Oberärztin Dr. Michaela Ranta gibt Tipps zur Behandlung.

Wer von einer allergischen Rhinitis (Allergischer Schnupfen, Heuschnupfen) betroffen ist, sollte grundsätzlich den Stoff vermeiden, der die Allergie auslöst. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Pollenbelastung jedoch niedrig gehalten werden, indem man sich bei starker Pollenbelastung in geschlossenen Räumen aufhält oder anstrengende Aktivitäten im Freien vermeidet. Wenn die Beschwerden ganz akut sind, gibt es verschiedene Behandlungsmethoden.

Die Gründe einer Allergie finden sich sowohl in der genetischen Vorbelastung, als auch in der Umwelt. In feinstaubbelasteten Regionen werden von den Birkenpollen mehr entzündungsfördernde Substanzen freigesetzt. Dadurch ist das Risiko auch höher, allergisch auf die Pollen zu reagieren.