Das „Heilige Grab“ in Au ist eines der Größten im Land

Das „Heilige Grab“ war in Vergessenheit geraten

In der Pfarrkirche St. Leonhard in Au wird seit 1985 das „Heilige Grab“ am Gründonnerstag von den Mitgliedern des Zunftvereins aufgebaut. Mit ca. 9 Meter Höhe und 5 Meter Breite ist es wohl eines der Größten im Land Voralberg. Viele Jahre, war dieser Brauch in Au in Vergessenheit geraten und das „Heilige Grab“ lagerte in einem alten Stadel, es war dem Verfall preisgegeben. Im Zuge der Kirchenrenovierung in den achtziger Jahren kam die Überlegung das Grab wieder aufzustellen und das Leid Christi, die Auferstehung bildhaft darzustellen.