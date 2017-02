Das Geheimnis der verschollenen Päckchen

Vor kurzem gastierte das Mezzanin-Theater mit seiner aktuellen Produktion „Kein Päckchen für Sando“ in der Remise in Bludenz. Im rahmen der kinder.welten Veranstaltungsreihe präsentierten sie das Stück, das sich auf einfühlsame und spannende Weise mit den Themen Ausgrenzung und Migration auseinandersetzt.

„Vorschrift ist Vorschrift!“

Der alte Postschrank „Otto“, der zusammen mit den beiden Beamtinnen Frau Birnbaum und Fräulein Rödl für die Aufarbeitung unzustellbarer Briefe und Pakete zuständig ist, spuckt eines Tages das auf tragische Weise verlorengegangene Geburtstagsgeschenk des zehnjährigen Rumänen Sando aus – und mit ihm den Beginn einer berührenden und aufregenden Geschichte. Sando, der aufgrund der Verquickung widriger Umstände in einem Kinderheim landet, beschließt nämlich, sich auf den Weg nach Österreich zu machen, um dort seine Eltern zu finden. Die Fächer des alten Postschranks werden dabei zum Schauplatz der gefährlichen Reise. Dass der kleine Junge das unmöglich alleine schaffen kann, wird den Mitarbeiterinnen aus der Postabteilung schnell klar. Und so werden aus den anfänglichen sturen Paragrafenreiterinnen, Sandos wichtigste Komplizinnen. Die strengen Vorschriften werden alsbald über Bord geworfen und an ihre Stellen treten viel Herz und Mut. Unter Mithilfe des einfühlsamen Aktenschranks entwickeln sich die dienstbeflissenen und obrigkeitshörigen Damen zu couragierten Mitmenschen, die den kleinen Jungen wohlbehalten und sicher an sein Ziel bringen.