Das Freudenhausprogramm 2017 steht

Lustenau. „Alles beim Alten“, heißt es für das Freudenhaus 2017. Das bedeutet: Ein bewährt spannendes und hochkarätiges Programm und das am gleichen Standort, denn das Freudenhaus in Lustenau wird heuer doch nicht übersiedeln, sondern auf dem bisherigen Platz im Zentrum des Millennium Park stehen bleiben. „Wie es dann im nächsten Jahr ausschaut, steht noch in den Sternen, aber unser Musik– und Theaterzelt ist ja flexibel und kann auch an anderen Orten aufgebaut werden“, so Organisator Willi Pramstaller.

Größere und spektakulärere Bühne

Eine Neuheit gibt es dann aber doch: „Nach der Vergrößerung des Bühnenraumes, nutzen wir die lichte Höhe und den Platz um vermehrt zeitgenössische Circustheater–Produktionen ins Freudenhaus einzuladen“, erklärt Pramstaller. So freut man sich besonders auf ein Wiedersehen mit den wunderbaren Clowns von Les Rois Vagabonds und das herrliche Solo von David Dimitri in seinem eigenen Circuszelt. Die Österreichpremieren von „Marathon“ des bretonischen Galapiat Cirque und “Smoke and Mirrors” des Ricochet Projects aus den USA sollte man auf keinen Fall versäumen. Auch der preisgekrönte Cirque Le Roux mit internationalen Artisten und das humorvolle Solo “The Pianist” des Circo Aereo aus Finnland sind auf jeden Fall einen Besuch im Freudenhaus wert.

Abwechslungsreiches Kulturprogramm

„Unser Theaterangebot im Freudenhaus bietet aber noch viel mehr: z.B. Papiertheater mit Ennio Marchetto, Maskentheater mit der Familie Flöz, Objekttheater mit Fred Teppe oder Kabarett mit Andreas Rebers, Alf Poier, Alfred Dorfer oder Andreas Vitásek“, so Willi Pramstaller stolz, über die kulturellen „Hochkaräter“, die er wieder nach Lustenau bringt.

Musikalischer Startschuss durch den Bürgermeister

Musikalisch eröffnen wieder Bürgermeister Kurt Fischer und seine Band Darwin mit einem Benefizkonzert die Saison. Literarisch-musikalisch folgen Georg Ringsgwandl und Fritz Karl mit den OÖ Concert Schrammeln. Mit der afro-amerikanischen Sängerin Iyeoka, den mehrmaligen ECHO-Preisträgern Quadro Nuevo, dem Neapolis Ensemble, dem World Percussion Ensemble, dem Yamma Ensemble aus Israel, den Klezmatics aus New York oder der Kapverdischen Sängerin Lura gastieren einige äußerst prominente Vertreter des Bereichs Weltmusik in Freudenhaus. Und es soll auch wieder einmal getanzt werden im Freudenhaus: zu Pfingsten gibt es eine African Night und eine Salsa Night, die es in sich haben. „Besonders freuen wir uns auf den Londoner Paradiesvogel Gabby Young mit ihren Other Animals“, so der Organisator.

Die Programmplanung ist nunmehr mit 57 Veranstaltungen abgeschlossen und einer tollen und wieder sehr abwechslungsreichen Freudenhaus-Saison steht damit nichts im Wege.

Veranstaltungstipp:

Freudenhaus 2017 vom 21. April bis 30. September 2017 im Milleniumpark in Lustenau

Karten sind ab sofort an den üblichen Vorverkaufsstellen bei v–ticket, Musikladen und Reservix erhältlich.