Zum zweiten Mal veranstaltet der “Armsportverein Alberschwende” die “Austrian Open”. Dabei treten rund 100 Teilnehmer aus zehn Nationen gegeneinander an. Bereits am zehn Uhr morgens startete das Sportevent mit dem Wiegen. Nachdem die Armwrestler in die einzelnen Gewichtsklassen eingeteilt werden, startete die erste Runde der Damenklasse. Um zirka 19 Uhr wird das große Finale der Herrenklasse ausgetragen. VOL.AT berichtet live aus Alberschwende.