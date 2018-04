Das (fiese) Dating-Glossar

Das harte Single-Leben: W&W präsentiert die angesagtesten Dating-Phänomene.

Mit „Breadcrumbing“, zu deutsch „Brotkrümel streuen“, hält Mann oder Frau sich Gesprächspartner warm, füttert sie mit kleinen Appetithäppchen, damit sie möglichst lange hinterherlaufen. Jahrhunderte nach dem „Fensterln“, müssen sich Singles heute mit neuartigen Trends wie „Cuffing“ oder „Zombieing“ herumschlagen. Die neuen Begrifflichkeiten, die in den Chatverläufen ihr Unwesen treiben, beschreiben oft Verhalten, die es immer schon gegeben hat. Doch macht es manchmal Sinn, die Dinge beim Namen zu nennen. Sie helfen Betroffenen zu verstehen, was mit ihnen passiert – und auch die Verfasser selbst können dadurch besser einordnen, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist, was sie da anstellen. Um möglichst viele Herzen zu retten, hat WANN & WO die wichtigsten zusammengetragen.