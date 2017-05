Das ewige Duell Wolfurt vs Dornbirn

Für die Junioren ist es der erste Auftritt im Rahmen der österreichischen Meisterschaft. Bei dem Aufeinandertreffen in der Schweizer Liga ging jede Mannschaft einmal als Sieger vom Platz. Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden und die Wolfurter werden das Bestmögliche versuchen um die ersten Punkte in der ÖM zu sammeln.

Ein deutliches Ergebnis war es bei den Herren im Spiel gegen die zweite Mannschaft von Dornbirn. N der HockeyArena ließ man zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen und gewann deutlich mit 16:3. Auch wenn das kleinere Feld in Dornbirn Schwendinger & Co zugunsten kommt, wäre alles andere als ein Sieg für die Wolfurter eine echte Überraschung.

Mittwoch, 10.05.2017, Stadthalle Dornbirn

U15 – 18:00Uhr: RHC Dornbirn – RHC Wolfurt

Herren – 20:00Uhr: RHC Dornbirn II – RHC Wolfurt