Das erste Walgaulesebuch erscheint

Der Literatur-Nachwuchswettbewerb der Bibliotheken im Walgau hat bereits Tradition und fand im Jahr 2016 zum dritten Mal statt und wurde er der bugo Bücherei Göfis organisiert. Der Wettbewerb stand ganz unter dem Motto „Kinder und Jugendliche schreiben kreative Texte“. Das große Interesse mit über 210 eingereichten Texten zeigt, dass sich die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren sehr für das Schreiben interessieren und es ist erstaunlich, welche Fähigkeiten sie dabei an den Tag gelegt haben. Aus dem Großteil dieser Texte ist nun das erste Walgaulesebuch entstanden.

Die Buchpräsentation des ersten Walgaulesebuches findet am

Freitag, dem 9. Juni 2017 um 18.00 Uhr im Vereinshaus Göfis

statt. Die musikalische Gestaltung der Buchpräsentation übernimmt die Musikschule Walgau, unter anderem mit Jazzcombo netsolut. Im Anschluss findet ein kleines Fest mit Bewirtung vor dem Vereinshaus statt. Das Buch ist zum Preis von 17 Euro in der bugo Bücherei Göfis und in allen Bibliotheken und Gemeinden im Walgau erhältlich.