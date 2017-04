Das Endspiel um Europa beginnt – steht Frankreich vor dem Rechtsruck?

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat am Sonntag in Frankreich die europaweit mit Spannung verfolgte Präsidentenwahl begonnen. Rund 50.000 Polizisten und Soldaten sind zur Absicherung der Wahllokale aufgeboten, die um 08.00 Uhr öffneten. Knapp 47 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihr neues Staatsoberhaupt zu wählen. Die Wahl könnte eine politische Zäsur für Europa bedeuten.

Der konservative Präsidentschaftskandidat Francois Fillon von den Republikanern gestand seine Niederlage ein und rief zur Wahl von Macron auf. Nach Hochrechnungen wird Fillon mit rund 20 Prozent der Stimmen nur den dritten oder vierten Platz erreichen und damit die Stichwahl verpassen. Zuvor hatte sich schon der konservative Ex-Finanzminister Francois Baroin, ein Unterstützer Fillons, ebenfalls für den unabhängigen Kandidaten ausgesprochen. Auch der Präsidentschaftskandidat der regierenden Sozialisten (PS), Benoit Hamon, der nach Hochrechnungen nur auf rund 6 Prozent der Stimmen gekommen war, gestand am Sonntagabend seine Wahlniederlage ein und rief zur Unterstützung von Macron auf. Die "Auslöschung der Linken durch die extreme Rechte" sei eine schwere Niederlage, sagte er vor seinen Anhängern. "Ich rufe dazu auf, die Front National so deutlich wie möglich zu schlagen, mit Stimmen für Emmanuel Macron, auch wenn er nicht der Linken angehört." Premierminister Bernhard Cazeneuve sagte, es gehe darum, die rechtsextreme Front National zu schlagen, und "ihr unheilvolles Programm eines Rückschritts Frankreichs und der Spaltung der Franzosen" zu verhindern. Auch Außenminister Jean-Marc Ayrault sprach sich für Macron aus.





Der parteiunabhängige Emmanuel Macron trifft in der Stichwahl um die französische Präsidentschaft auf die rechtspopulistische Marine Le Pen.

Der parteiunabhängige Kandidat Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen dürften in die Stichwahl der französischen Präsidentenwahl kommen. Das ergab die offizielle Hochrechnung des Instituts Ipsos direkt nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend, wie der Fernsehsender "France24" berichtete.

Die letzten Umfragen vor der Wahl ließen ein spannendes Rennen erwarten. Weil die Rechtspopulistin Marine Le Pen ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs will, gilt die Abstimmung als Richtungswahl für Europa. Die endgültige Entscheidung dürfte erst bei einer Stichwahl in zwei Wochen fallen.

Bei der ersten Runde der französischen Präsidentenwahl war die Beteiligung bis zum späten Nachmittag ein wenig niedriger als bei der letzten Abstimmung vor fünf Jahren. Bei gutem Wetter in ganz Frankreich gaben am Sonntag nach Angaben des Innenministeriums von 17.00 Uhr rund 69,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2012 hatten bis zum gleichen Zeitpunkt rund 70,6 Prozent der Wähler abgestimmt; damals lag die Beteiligung im ersten Wahlgang am Ende bei rund 79,5 Prozent.

Aber: Die Zahlen sind mit großer Vorsicht zu sehen - Der Sender sagte nicht, wo oder von welchem Institut die Umfrage durchgeführt wurde oder wie viele Personen befragt wurden. Damit ist auch unklar, ob sie repräsentativ ist.



Un sondage de sortie des urnes donne Macron (24%) et Le Pen (22%) en têtehttps://t.co/odML9GxpXf #Presidentielle2017 #Radiolondres pic.twitter.com/d3iPxZBtNP — RTBF info (@RTBFinfo) 23. April 2017

Der belgische Sender hat es verraten:

Knapp hinter Macron und Le Pen liegen demnach Francois Fillon mit 20,5 Prozent und Jean-Luc Melenchon mit 18 Prozent. Werte die durchaus mit den letzten Vorhersagen der Meinungsforscher übereinstimmen.

Französische Medien dürfen vor 20 Uhr keine Prognosen oder Teilergebnisse veröffentliche. In Belgien war der Fernsehsender RTFB weniger zurückhaltend. Er veröffentlichte eine Nachwahlbefragung nach der Emmanuel Macron mit 24 Prozent der Stimmen knapp vor Marine Le Pen mit 22 Prozent liegt.

Frankreich - Wahl im Ausnahmezustand:



Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich eine rege Beteiligung ab. Das Innenministerium meldete Sonntagmittag vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale eine Beteiligung von 28,5 Prozent - etwas mehr als bei der letzten Wahl 2012, als zum gleichen Zeitpunkt 28,29 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten. Vielerorts bildeten sich Schlangen vor den Wahllokalen.





Francois Fillon wählte heute in Paris:





Außenseiter JEan-Luc Melenchon gibt seine Stimme ab:





Marine Le Pen an der Wahlurne am Sonntag Vormittag:



Emmanuel Macron gibt am Sonntag seine Stimme ab:

Als Favorit geht der sozialliberale Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron in die Wahl. Der 39-Jährige gilt als Reformer und ist ein Anhänger der europäischen Integration. In den jüngsten Umfragen knapp hinter Macron oder gleichauf mit ihm liegt die rechtsextreme EU-Gegnerin Marine Le Pen. Sie will den Euro in Frankreich abschaffen und das Volk über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen.

Der konservative Ex-Ministerpräsident Francois Fillon und der linke EU-Skeptiker Jean-Luc Melenchon liegen in den letzten Umfragen rund vier Punkte hinter dem Führungsduo. Der scheidende sozialistische Präsident Francois Hollande tritt nicht mehr an. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen in die Stichwahl ein.

Elf Kandidaten treten an, von denen laut Umfragen aber nur vier Bewerber echte Chancen auf den Einzug in die Stichwahl am 7. Mai haben. Mit ersten Prognosen ist nach Schließung der letzten Wahllokale in den Großstädten um 20.00 Uhr (MESZ) zu rechnen. Die Franzosen in den Übersee-Gebieten haben bereits gestern gewählt.

Europa zittert vor Wahl

Der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel wittert eine konkrete Gefahr, EU-Kommissar Pierre Moscovici fürchtet sogar “das Ende Europas, wie wir es kennen”. Die Präsidentschaftswahl in Frankreich lehrt viele in Berlin und Brüssel das Fürchten.

Selbst wenn es die Rechtspopulistin Marine Le Pen am Ende nicht ins höchste Staatsamt schafft, droht eine Zäsur für die Europäische Union und auch für Deutschland. Denn wie Le Pen kommt auch Links-Außen Jean-Luc Mélenchon mit Breitseiten gegen Brüssel auf starke Umfragewerte. Damit treiben sie selbst die europafreundlichen Mitte-Kandidaten Emmanuel Macron und François Fillon vor sich her. Nach dem Brexit-Schock und dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA zittert Europa erneut vor dem unberechenbaren Frust der Enttäuschten und Entfremdeten.

Le Pen will “Frexit”-Referendum

Front-National-Chefin Le Pen hat eine klare Ansage gemacht: Als Präsidentin will sie binnen sechs Monaten ein Referendum über das Ausscheiden ihres Landes aus der EU. Den Euro will sie wieder durch eine eigene Währung ersetzen, das Schengen-Abkommen zum freien Reisen kündigen und die französischen Grenzen abschotten. Der Linke Mélenchon will die europäischen Verträge neuverhandeln – und sie andernfalls verlassen. Ein “Frexit” aber wäre weit dramatischer als der EU-Austritt Großbritanniens. Denn damit bräche ein Gründerstaat weg – das Land, das mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das Einigungsprojekt maßgeblich vorantrieb. Die zweitgrößte Volkswirtschaft ginge verloren. Die bisherige EU wäre am Ende.

Verhältnis Brüssel – Paris angespannt

Warum ist das Verhältnis zwischen Brüssel und Paris so gespannt? Frankreich hatte zuletzt Probleme mit diversen EU-Vorgaben, die Deutschland klar unterstützt. Wegen der Wirtschaftsflaute sprengte Paris die im Euroraum vereinbarte Defizitgrenze von 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Während Brüssel auf Einhaltung der Regeln pocht, kritisieren Le Pen und Mélenchon Gängelei. Zweites heißes Eisen ist die EU-Flüchtlingspolitik mit der Umverteilung von Ankömmlingen aus Italien und Griechenland. Dritter Punkt ist die Terrorgefahr im Europa der offenen Grenzen. Übermächtig einerseits, ineffizient andererseits – EU-Skepsis hat nicht nur in Frankreich Konjunktur. Im Wahlkampf ging die Mehrzahl der elf Präsidentschaftskandidaten auf Distanz zu Brüssel.

Macron ist aussichtsreichster Kandidat

Als aussichtsreichster Kandidat gilt trotz allem der europafreundliche Jungstar Macron. Doch war das Rennen vor dem ersten Wahlgang extrem eng und Le Pen könnte, wenn sie am Sonntag Platz eins oder zwei erreicht, zumindest in die Stichwahl am 7. Mai einziehen. In dieser Gemengelage will auch Macron nicht willfährig gegenüber Brüssel und Berlin dastehen. Zuletzt forderte er einen “Ausgleich” für die hohen Handelsüberschüsse Deutschlands, die der Wirtschaft der Eurozone schadeten. Außerdem gilt: Kämen die beiden radikalen Kandidaten Le Pen und Mélenchon wie in Umfragen zusammen auf 40 oder mehr Prozent, wäre auch dies ein Warnschuss für Brüssel. Die Botschaft lautet wohl in jedem Fall: Die EU und die Eurozone müssen sich ändern.

Abschottung oder Öffnung: die Programme der Präsidentschafts-Favoriten

FRANCOIS FILLON: Der 63-jährige Kandidat der konservativen Republikaner will Frankreich eine Rosskur verordnen, um das Land wirtschaftlich wieder fit zu machen. Die Regelarbeitszeit von 35 Stunden in der Woche soll fallen, das gesetzliche Rentenalter will Fillon bis 2022 auf 65 Jahre anheben. “Ich werde der Präsident der nationalen Sanierung sein”, sagte er in der TV-Debatte. Nach seinen Plänen sollen 500.000 Jobs im öffentlichen Dienst wegfallen. Die legale Einwanderung will der Konservative auf das strikte Minimum begrenzen, den Familiennachzug erschweren. Fillon steht wegen einer Affäre um die Beschäftigung seiner Frau in der Kritik.

EMMANUEL MACRON: Der frühere Wirtschaftsminister von Präsident François Hollande will das Rechts-Links-Schema durchbrechen und tritt als unabhängiger Kandidat an. Der 39-jährige Chef der Bewegung En Marche! setzt auf Europa und damit eine Partnerschaft mit Deutschland. Er will als Präsident 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Laut Denkfabrik iFrap ist sein Wirtschaftsprogramm ausgeglichener als das von Fillon. Allerdings würde Schuldensünder Frankreich unter Macron 2022 immer noch ein Defizit von 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung haben.

JEAN-LUC MELENCHON: Der Chef der Bewegung La France insoumise kritisiert Europa. Er will über die europäischen Verträge verhandeln und über das Resultat in einem Referendum abstimmen lassen. Das Verteidigungsbündnis Nato will er verlassen, “um nicht mehr in Kriege verwickelt zu werden, die wir nicht kontrollieren”. Der 65 Jahre alte Linkspolitiker will auch ein Umwelt-Präsident sein und plädiert deshalb für den Ausstieg aus der Atomenergie.

MARINE LE PEN: Die Rechtspopulistin von der Front National (FN) ist eine leidenschaftliche EU-Gegnerin. Sie will die Franzosen über den Verbleib in der Union abstimmen lassen. Außerdem soll Frankreich den Euro abschaffen und das Schengen-Abkommen für das Reisen ohne Grenzkontrollen verlassen. Sie pocht auf nationale Unabhängigkeit – sie wolle nicht “Vizekanzlerin von Frau Merkel” sein, sagte Le Pen in der Debatte. Die 48-jährige Chefin der FN sieht sich nach dem angekündigten Brexit der Briten und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Aufwind. “Ich will die Einwanderung stoppen”, lautet eine ihrer Devisen.

BENOIT HAMON: Der 49-jährige Spitzenkandidat der regierenden Sozialisten will als einziger ein Grundeinkommen einführen. In einer ersten Stufe sollten junge Menschen und Arbeitnehmer mit sehr geringem Einkommen mit 600 Euro monatlich profitieren. Kritik an hohen Kosten wies der zum linken Flügel der Parti Socialiste (PS) gehörende Ex-Minister bisher zurück. Er tritt auch dafür ein, Bankengewinne zusätzlich zu besteuern und bei öffentlichen Aufträgen einen Anteil von 50 Prozent für französische Unternehmen zu reservieren. Davon sollen vor allem Mittelständler profitieren. In der Flüchtlingspolitik strebt er ein europäisches “humanitäres Visum” an.