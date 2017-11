Das Christkind bringt Gutscheine

Einkaufsgutscheine der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland schenken Freude ohne Einkaufsstress.

Noch auf der Suche nach dem idealen Geschenk für Familie, Freunde, Mitarbeiter oder Kunden? Einkaufsgutscheine der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland machen das Schenken leicht! Über 70 Fachgeschäfte, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in Rankweil und Umgebung akzeptieren die Rankler Währung und versprechen den Beschenkten neben vielen individuellen Möglichkeiten ein unbeschwertes Einkaufs-Erlebnis in gemütlicher Atmosphäre. Firmen, die sich bei ihren Mitarbeitern mit Einkaufsgutscheinen der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland bedanken, bringen gleichzeitig ihre Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck. Die Kaufkraft bleibt vor Ort und neben den Beschenkten freuen sich die lokalen Gewerbetreibenden.

Einkaufsgutscheine der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland sind Geschenke, die immer passen. Verpackt in einer attraktiven Geschenkhülle sind die Gutscheine zu je zehn Euro bei folgenden Unternehmen erhältlich: Raiffeisenbank Rankweil, Sparkasse Rankweil, Hypo Landesbank Rankweil, Volksbank Rankweil, Chris Mode, Gasthof Mohren, Adeg Markt Kogler, Bäck Breuß und Rathaus Rankweil. Einlösbar sind die Einkaufsgutscheine in über 70 Geschäften in Rankweil und Umgebung. Ob Kosmetik, Mode, Schmuck oder Kulinarik – jeder darf sich sein schönstes Geschenk selbst aussuchen und sofort mit nach Hause nehmen. Wer nicht gleich das Richtige findet, kann sich Zeit lassen: Die Einkaufsgutscheine sind unbegrenzt gültig.