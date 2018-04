Das Bundesland Salzburg wählt einen neuen Landtag

Das Bundesland Salzburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Landesweit stehen sieben Parteien zur Wahl, dazu kommen zwei weitere in einzelnen Bezirken. Insgesamt dürfen 390.091 Menschen über die Zusammensetzung des Landesparlaments für die kommenden fünf Jahre entscheiden. Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, erste valide Hochrechnungen werden für ca. 17.00 Uhr erwartet.

Mit dem vorläufigen Endergebnis wird zwischen 20.00 und 21.00 Uhr gerechnet. Der Wahl stellen sich in allen sechs Bezirken ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, NEOS, die FPS des früheren FPÖ-Obmannes Karl Schnell und die SBG des ehemaligen Team-Stronach-Landesrates Hans Mayr. Die KPÖ kandidiert in der Stadt Salzburg und im Flachgau, die CPÖ nur im Flachgau.

Mit Salzburg endet die erste Landtagswahl-Serie nach dem Machtwechsel im Bund. Bei den bisher drei Urnengängen wurden die Amtsinhaber gestärkt. Die Grünen, die im Oktober 2017 aus dem Nationalrat gewählt wurden, konnten sich in Niederösterreich und Tirol im Landtag halten, in Kärnten aber nicht. Ähnlich erging es den NEOS: Sie schafften es in Kärnten nicht ins Landesparlament, wohl aber in Niederösterreich und Tirol.