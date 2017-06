Das Between in Bregenz feiert sein 30-jähriges Bestehen

Zum 30-jährigen Bestehen veranstaltet das Jugendzentrum Bregenz Between vom 14. bis 17. Juni ein Street Art Festival. VOL.AT hat mit Damjana Haid vom Jugendzentrum gesprochen, was sich alles in den vergangenen Jahren getan hat und auf was sich die Jugendlichen noch freuen dürfen.

Aufgrund des 30-jährigen Bestehens des Betweens lädt das Jugendzentrum zum Street Art Festival. Eine Gruppe von acht jungen Künstlern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gestalten im Rahmen dieser Veranstaltung die Fassade des Jungendzentrums neu. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist das Hardcore- und Punk-Konzert der russischen Band Svetlanas, das am Freitag stattfindet. Während des gesamten Festivals werden verschiedene Street-Art-Workshops angeboten. Das hat sich alles getan



