Ein Produkt ganz nach seinen eigenen Vorstellungen auf den Markt zu bringen, das ist das, was Julian Egle antreibt. Mit dem Start-up-Unternehmen DIE LIMO­MACHER ist der junge Harder diesem Ziel ganz nah. Das junge Unternehmen bietet seinen Kunden regional produzierte Getränke mit persönlichen Wunschetiketten. Die ersten unternehmerischen Schritte hat Julian Egle während seines Studiums an der WU Wien gemacht. Im Frühling diesen Jahres hat er beschlossen, der Bundeshauptstadt den Rücken zu kehren und ins Ländle zurückzuziehen. „Ich suchte eine Möglichkeit, unser Unternehmen und ein Studium zu kombinieren. An der FH Vorarl­berg bin ich dann fündig geworden und hatte die Möglichkeit, quer einzusteigen und mir meine bisherigen studentischen Leistungen anrechnen zu lassen“, erzählt der Jungunternehmer.

Kopf frei halten

Im laufenden Arbeitsalltag noch genügend Zeit zu finden beziehungsweise den Kopf für das Studium frei zu halten, sieht Julian Egle dabei als größte Herausforderung. „In einem Start-up ist kein Tag wie der andere und man muss an 100 verschiedene Dinge denken, um das Geschäftsmodell zum Laufen zu bringen“, so Egle. Da er aber im eigenen Unternehmen arbeitet, kann er seine Arbeitswoche anhand des Stundenplanes organisieren und so beides unter einen Hut bringen. „Alles in allem ist es meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Ich kann jedes einzelne gelernte Wort direkt im Unternehmen anwenden und ausprobieren. Das ist enorm wertvoll – gerade für ein so junges Unternehmen.“

Viele Wahlmöglichkeiten

Das sechssemestrige Bachelor-Studium „Internationale Betriebswirtschaft“ (Vollzeit oder berufsbegleitend) gibt Ein- und Überblick in komplexe, weltweit miteinander verflochtene wirtschaftliche Kreisläufe. Der hohe Praxisbezug und die internationale Ausrichtung qualifizieren bestens für den Arbeitsmarkt oder ein weiterführendes Masterstudium.

Auf der Erfolgswelle

Julian Egle hat die Spezialisierung „Business Development“ gewählt und konnte dort den Businessplan für DIE LIMOMACHER entwickeln sowie diverse Präsentationen für Investoren. „Wir werden im Frühjahr beim Businessplan-Wettbewerb einreichen und hoffentlich österreichweit damit Erfolg haben“, verrät Egle. Doch schon jetzt ist er stolz auf das, was den Jungunternehmern gemeinsam gelungen ist. „Was mein Team und ich binnen fünf Monaten auf die Beine gestellt haben, ist wahrhaft genial – wirklich!“

