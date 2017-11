Das „Beisl-Orchester“ spielt Hits der 1960er bis 80er

Version:1.0 StartHTML:0000000222 EndHTML:0000002640 StartFragment:0000002471 EndFragment:0000002604 SourceURL:file://localhost/Users/ferdinandtschabrun/Desktop/TF/Sicherung%2028.%2010.%202016/VN%20/VN%201k/Beisl.docDas „Beisl-Orchester“ spielt Hits der 1960er bis 80er

Hohenems. Am Samstag , den 18. November, geht im Beisl des Autonomen Kommunikations-, Kultur-, Kunst- und Bildungszentrums ProKonTra in der Kaiser Franz Josef Str. 29 ein Konzert des Beislorchesters über die Bühne.

Als weitere Veranstaltungen im ProKonTra finden am 1. Dezember die Open Stage Nr. 45, am 3. 12. das Vollmondvarieté Season 5, Episode 1, am 8. 12. ein Konzert mit Magdalena Grabher & Band und am 9. Dezember „Snowflake Deliveries“ – Clowntheater von Fort Willy statt. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.