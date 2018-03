Das Baseballfeld erstrahlt: Cardinals bekommen Flutlicht

Das alte Fußballfeld-Flutlicht gehört bald der Vergangenheit an.

Nachwuchs gesucht

„Baseball – vom Anfänger bis hin zum Bundesligaspieler. Ja, genau das ist bei den Feldkirch Cardinals möglich!“, meint Obmann Eß enthusiastisch. Die Baseballsaison steht vor der Tür, die Spieler sind in den Startlöchern und der Cardinals-Nachwuchs wartet bereits fieberhaft darauf, dass es wieder heißt „Play Ball“. Bereits ab fünf Jahren kann man bei den Feldkirch Cardinals die ersten Baseball-Erfahrungen sammeln. Gerade in diesem Alter sei es nämlich wichtig, allgemeine Bewegungstalente und Skills zu entwickeln. Ganz klar im Vordergrund steht hier allerdings immer noch der Spaß. Fortlaufende Ausbildungen der Nachwuchstrainer ermöglichen es, dem Nachwuchs in sämtlichen Altersklassen eine optimale Betreuung zu garantieren. Die glücklichen und zufriedenen Gesichter der Kinder und Eltern sind der Beweis, dass das Nachwuchsprogramm auf die Bedürfnisse der Jugend abgestimmt ist. Die ausgebildeten Trainer freuen sich über jeden neugierigen Schnupperer, der gerne mal einen Baseball hart werfen oder einen zugeworfenen Ball weit wegschlagen möchte. Bei Fragen zu den Trainingszeiten steht Bernhard Wolf (Tel. 0650 6825990) jederzeit zur Verfügung. ETU