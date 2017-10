Das Ausland ruft: Info zum Europäischen Freiwilligendienst (EFD)

Waldorfkindergarten in Spanien, Kultur-Café in Dänemark, Schule in Lettland oder Kinder-Bauernhof in Belgien? Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) bietet jungen Menschen zwischen 17 und 30 Jahren die Möglichkeit, für zwei bis zwölf Monate in einer gemeinnützigen Einrichtung in Europa mitzuarbeiten. Das aha unterstützt und begleitet bei der Projektvorbereitung und während des Einsatzes. Tipp: Der Europäische Freiwilligendienst kann als Zivildienstersatz anerkannt werden.

Info-Veranstaltung im aha

Stephanie Sieber informiert bei der Veranstaltung über das EU-Programm und beantwortet Fragen. Außerdem berichtet einE ehemaligeR FreiwilligeR von ihren/seinen Erfahrungen. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Infos unter www.aha.or.at/efd.

Neben dem EFD gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Jugendliche, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Das aha informiert über die verschiedenen Auslandsangebote – ganz besonders im Monat Oktober, der im aha ganz im Zeichen Europas steht.

Info-Veranstaltung „Europäischer Freiwilligendienst“

Termin: Montag, 16. Oktober 2017, 19 Uhr

Ort: aha Dornbirn, Poststraße 1

Infos: stephanie.sieber@aha.or.at, Tel 05572-52212-44