Das Aus nach 63 Jahren

Noch bis Ende Jänner ist Tschirnich-Moden in Bregenz noch geöffnet. Dann schließen die Pforten für immer – nach 63 Jahren.

Claudia Drexel hat das Geschäft in der Kirchstraße in dritter Generation geführt. Gegründet wurde der Betrieb von ihrer Großmutter und ihrer Mutter. Ursprünglich war Tschirnich-Moden eine Strickerei und lag in der Römerstraße. Über die Jahre hat sich jedoch einiges geändert. Welche Umstände dazu geführt haben, dass der Laden den Standort wechseln musste, gibt es in der heutigen Ausgabe der NEUE am Sonntag zu lesen. Ebenso wird erklärt, was für ein Geschäft ursprünglich im Ladenlokal in der Kirchstraße untergebracht war. Zudem berichtet Claudia Drexel von ihren Erinnerungen und von den Gründen, warum es jetzt zur Geschäftsauflösung kommt.