Das ASZ Hofsteig geht in Betrieb

Lauterach. Anfang März wurde beim neuen Altstoffsammelzentrum (ASZ) Hofsteig in Lauterach der Spatenstich gesetzt, Ende Juni die Firstfeier abgehalten und in rund zwei Wochen startet das regionale Sammelzentrum in den Probebetrieb. 45 Abfallarten können dann von den Bürgern der vier Verbandsgemeinden Lauterach, Kennelbach, Schwarzach und Wolfurt an einem einzigen Ort zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten abgegeben werden.

Siebenmonatige Bauzeit

Rund sieben Monate dauerten die Bauarbeiten am gemeindeübergreifenden Altstoffzentrum in der Lauteracher Industriestraße. Ausgeführt wurde das ASZ nach den Plänen der Schwarzacher Arbeitsgemeinschaft Architekturbüro Christian Lenz ZT GmbH/Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH, die als Sieger aus einem mehrstufigen Wettbewerb hervorging. Überzeugen konnte das Projekt unter anderem durch den klaren Abschluss gegen den Radweg im Süden und eine Palisade, die den Blick auf die Rheinlandschaft freigibt.

45 Altstoffarten

Nun stehen die Bauarbeiten am ASZ Hofsteig also kurz vor dem Abschluss. Von Grünabfällen über Elektroschrott bis hin zu Problemstoffen können ab 13. Oktober 2017 unter dem Motto „bequem und umweltgerecht entsorgen“ insgesamt 45 verschiedene Altstoffarten komfortabel abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sollen dabei möglichst allen Kunden entgegen kommen. Das ASZ Hofsteig ist wöchentlich regulär 30 Stunden geöffnet, darunter auch an Randzeiten wie etwa dienstags und freitags bis 19 Uhr und samstags über den Mittag hinaus. Diese Rand-Öffnungszeiten gelten auch von Dezember bis Februar, wenn die Öffnungszeiten saisonbedingt auf 22 Stunden pro Woche reduziert werden.

Beratung inklusive

Kompetente Beratung und Betreuung bei der Altstoffabgabe gehören im ASZ Hofsteig selbstverständlich dazu. Viele Altstoffe können kostenlos abgegeben werden, für manche ist die Abgabe kostenpflichtig. Hier wird nach Menge und damit verursachergemäß abgerechnet. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort in bar, per Bankomatkarte oder mit Guthaben auf der Hofsteigkarte.

MEHRWERT-Hofsteigkarte

Was den Grünschnitt angeht, so kann der am neuen ASZ aber auch weiterhin an den bestehenden Grünschnittsammelstellen in Kennelbach, Schwarzach und Wolfurt abgegeben werden. Dafür ist eine entsprechend freigeschaltete MEHRWERT-Hofsteigkarte erforderlich. Diese spezielle neue Hofsteigkarte ist in den Bürgerservicestellen der Gemeinden Lauterach, Schwarzach und Wolfurt oder beim ASZ Hofsteig erhältlich. Das pauschale Entgelt von 20 Euro pro Haushalt und Jahr kann direkt dort bezahlt werden, im Entgelt für 2018 ist auch die restliche Saison 2017 enthalten. Die Karte öffnet beim ASZ Hofsteig während den Öffnungszeiten die Schranke zum Grünschnittbereich, bei den Grünschnittsammelstellen in den Gemeinden ist sie auf Verlangen vorzuweisen. Wird Grünschnitt zu Fuß oder mit dem Fahrrad gebracht, ist die Abgabe kostenlos.

Bürger und Umwelt profitieren

Das neue ASZ Hofsteig bringt für die Umwelt und die Bürger der vier beteiligten Gemeinden deutliche Vorteile. Alle wichtigen Infos wurden in einer Infobroschüre zusammengefasst, die bei der Gemeinde erhältlich ist.

Öffnungszeiten ASZ Hofsteig (März bis November)

Di bis Fr, 9 bis 13 Uhr; Sa, 9 bis 15 Uhr, Dienstag- und Freitagnachmittag, 15 bis 19 Uhr

Entgeltpflichtige Altstoffe

Sperrmüll, behandeltes Altholz, Bauschutt, Autoreifen, Asbestzement, Baustyropor, Flachglas, Grün- und Strauchschnitt