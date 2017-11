Das 30-Jahr-Jubiläum sprengte den Rahmen

RANKWEIL. Eine Kultstätte, das Alte Kino in Rankweil feierte Geburtstag. Die Verantwortlichen konnten zum 30-jährigen Vereinsjubiläum ein mehr als zufriedenes Resümee ziehen.

Vor wenigen Tagen bedankte sich zu den Klängen von „Opas Diandl“ der Gemeindevorstand mit GR Helmut Jenny an der Spitze der Marktgemeinde Rankweil beim Alten Kino für ihre 30-jährige hervorragende Kulturarbeit. Zusammen mit den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern haben die Mitarbeitern vom Alten Kino nochmals über das Jubiläumsjahr im Smalltalk über die verschiedensten Ereignisse diskutiert, was einen großen Anklang fand.

Beim Open Air Rankweil begeisterte der Ausnahmemusiker Sting vor rund 6000 Besucher auf dem Rankweiler Marktplatz. In Kooperation mit dem Freundeskreis Basilika sowie der Marktgemeinde Rankweil fand ein Kulturerlebnis der besonderen Art statt. Auf dem Kirchplatz der Basilika wurde das Freilufttheater Jägerstätter unter der Regie von Brigitta Soraperra aufgeführt. Tausende Zuschauer pilgerten zur Aufführung. Die Blue Monday Blues Band feierte beispielsweise ihr 30-jähriges Bestehen im Alten Kino. Auch Herbert Pixner spielte am Marktplatz auf. Die Kabarettisten Maria und Anna Neuschmid mit Jörg Adlassnigg, Gabi Fleisch und Stefan Vögel brachten das Publikum zum Lachen. So auch Hutzenlaub & Stäubli und die Kernölamazonen. Seit 19 Jahren ist die Veranstaltungsreihe Filme unter Sternen ein Fixpunkt im Rankweiler Kultursommer. Normalerweise veranstaltet das Alte Kino im Jahr rund 90 Events auf sehr hohem Niveau. Man darf gespannt sein, was die Kultur-Verantwortlichen im Jahr 2018 so alles Neues und Altbewährtes den Zuschauern alles bieten werden. VN-TK