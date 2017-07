Darum stinkt es in Primark-Filialen immer

Bisher behielt sich Primark immer sehr bedeckt, wenn es um Fragen über Filialen, Kleidung oder eben auch den “speziellen” Primark Geruch ging. Doch nun äußerte sich der Geschäftsführer von Primark Deutschland erstmals dazu. Schuld für den Geruch seien natürlich nur harmloe Sachen – wie die Gummisohlen von Sommerschuhen oder ähnliches. Mit dem Nachsatz, dass der Geruch auch daher komme, dass keine andere Modekette so viele Sommerschuhe anbieten würde, und man somit den Geruch bei anderen Ketten nicht so stark wahrnehmen würde.

Umweltschädlich und krankmachend?

Primark steht immer wieder sehr stark in der Kritik. Die Punkte reichen von schlechten Arbeitsbedingungen, schlechter Qualität bis zu umweltschädlichen und krankmachenden Materialien. Es wurde schon öfters von Aktivisten, Medien und kritischen Verbraucher darauf hingewiesen, dass bedenkliche Schadstoffe in die Kleidung gelangen während des Transports. So werden Übersee-Container in der Regel großflächig mit unter anderem Fungiziden und Pestiziden behandelt, damit Schimmelpilze und Ungeziefer keine Chance haben. Auch wenn es offensichtlich ist, dass das Tragen solcher Textilien nicht gesund sein kann, hört man relativ selten, dass Grenzwerte überschritten werden.