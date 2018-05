Heute heulen die Sirenen in der Schweiz.

Darum heulen heute die Sirenen in der Schweiz

Am heutigen Mittwochnachmittag findet in der benachbarten Schweiz ein außerordentlicher Sirenentest statt, der auch in Vorarlberg zu hören ist.

Nachdem beim gesamtschweizerischen Sirenentest im Februar 2018 eine technische Störung aufgetreten ist, hat man entschieden, dass der Sirenentest nach der Fehlerbehebung wiederholt wird. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis spätestens 16:00 Uhr sind Sirenentöne – je nach Witterungsbedingungen – auch bis nach Vorarlberg zu hören. In der gesamten Schweiz ertönen über 8.000 Sirenen. Im Kanton St.Gallen werden alle 231 stationären Sirenen ferngesteuert ausgelöst.

Jeweils am ersten Mittwoch des Monats Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereitschaft nicht nur der Sirenen des „Allgemeinen Alarms“, sondern auch jener des „Wasseralarms“ getestet. Mittels Radio- und TV-Spots sowie Medienmitteilungen wird die Bevölkerung auf den Sirenentest aufmerksam gemacht.

Zwei Alarmzeichen Ausgelöst wird um 13:30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen „Allgemeiner Alarm“, ein regelmäßig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle darf bis 14:00 Uhr weitergeführt werden. Ab 14:15 Uhr bis spätestens 15:00 Uhr wird im gefährdeten Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen „Wasseralarm“ ausgelöst. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.