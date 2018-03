Dario-Eiscafe in Rankweil wieder eröffnet

RANKWEIL. Die Pächter Amira und Miki Marinkovic haben das Dario-Eiscafe in der vorderen Ringstraße in Rankweil mit Prominenz in einem gebührenden Rahmen eröffnet.

„Wir werden anders sein, als alle anderen Eiscafes in Vorarlberg. Allerdings werden wir auch keine Konkurrenz anderen Geschäften machen. Aber wir wollen die Besten sein. Es soll ein Treff für die ganze Familie werden“, sprach Miki Marinkovic, Chef von Dario-Eiscafe in Rankweil Klartext. Die hochwertigen vielen Eissorten werden das ganze Jahr an die vier Jahreszeiten angepasst. Im neu eröffneten Lokal wird vom Lebensmitteltechnologe Miki Marinkovic das Eis in Eigenregie hergestellt. Bei der Eröffnung gratulierten Rankweil-Bürgermeister Martin Summer, Frastanzer Brauerei Geschäftsführer Kurt Michelini, Martin Koch vom Hotel Rössle Röthis, Roland Vith vom Rankweiler Hof und Markus Kraisnik von Team-Aktiv dem neuen Pächterpaar zu den mehr als gelungenen neuen Räumlichkeiten und der speziellen gemütlichen Atmosphäre. Knapp hundert Besuchern bietet das Lokal im inneren des Lokal und auf der Terrasse genügend Platz um sich ein speziell zubereitetes Eis zu kosten. Es gibt kein Ruhetag. Das Dario-Eiscafe in Rankweil hat täglich von 9 bis 22 Uhr die Pforten für Jedermann geöffnet. VN-TK