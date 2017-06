Darabos im Eurofighter-U-Ausschuss

Dabei geht es um den umstrittenen 2007 geschlossenen Vergleich mit EADS. Um Kosten zu senken, hatte Darabos damals drei der 18 Kampfjets abbestellt. Vom Rechnungshof wurde dieser Deal heftig kritisiert. Die Befragung des Ex-Ministers startet um 9.00 Uhr.



Der erste Befragungstag hatte am Mittwoch mit ein paar kleinen Überraschungen aufgewartet. So wurde etwa bestätigt, dass der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, auf Wunsch von Eurofighter von den Verhandlungen zum Vergleich 2007 abgezogen wurde. Birgit Caesar-Stifter vom Rechnungshof bekräftigte die Kritik an fehlender Dokumentation der Verhandlungen. Nach Darabos wird am Nachmittag sein juristischer Berater Helmut Koziol befragt.

(APA)