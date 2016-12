Darabos erwartet “Wanderbewegungen” durch Mindestsicherung

Darabos widerspricht Stöger - © APA (Archiv)

Burgenlands Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) erwartet in Sachen Mindestsicherung durchaus “Wanderbewegungen” zwischen den einzelnen Bundesländern, wenn diese ihre eigenen Regelungen umgesetzt haben. Er müsse seinem Parteifreund, Sozialminister Alois Stöger, diesbezüglich widersprechen, erklärte Darabos am Mittwoch in Eisenstadt.