Dankeschönabend in Mäder

Mäder. (mima) Bereits zum 15. Mal nutzte die Gemeinde dabei die Möglichkeit, sich besonders bei Mitmenschen zu bedanken, die sich für das Miteinander in Mäder einsetzen.

Lebenswertes Mäder

Geboren wurde die Idee des Dankeschönabend dabei, im Rahmen des Sozialprofil „Mäder ein Leben lang“. In diesem offenen Planungsprozess wurden in den Jahren 2001/02 die Ziele und Aktionen für ein gemeinsames Miteinander im Dorf erarbeitet. Beim Dankeabend 2017 konnte sich Bürgermeister Rainer Siegele, wie auch in den vorangegangenen Jahren bei zahlreichen Mäderern bedanken, die für ein liebens- und lebenswertes Mäder ihren Einsatz leisten; insbesondere die Ehrenamtlichen, die als Gemeindevertreter, Vereinsvorstände, Feuerwehrmitglieder, Betreuerinnen bei Seniorenaktivitäten, FlüchtlingsbetreuerInnen, oder als pflegende Angehörige aktiv waren.

Wertvoll in der Kinder- und Jugendarbeit

Bürgermeister Rainer Siegele betonte die Wichtigkeit der Ehrenamtlichkeit für das Dorf. Besonders Vereine leisten Wertvolles in der Kinder- und Jugendarbeit bei der Kulturerhaltung, in der Betreuung und Pflege und zur Stärkung des sozialen Miteinanders. Den speziellen Abend nutzte Bürgermeister Rainer Siegele auch, um das neue Projekt „familienfreundlichegemeinde“ vorzustellen. Ziel des Audits ist es, das Vorhandensein familienfreundlicher Maßnahmen in der Gemeinde zu identifizieren und den Bedarf an weiteren zu ermitteln.

Festlicher Abend in frühlinghaftem Ambiente

In festlicher Atmosphäre feierten die Teilnehmer im Ender Saal einen geselligen Abend. Bei der Saaldekoration, die von Barbara Koblinger und Christine Schwarzer liebevoll gestaltet wurde, gab der Frühling ein erstes Lebenszeichen. Die Gruppe „Miles ahead“ spielte angenehme Hintergrundmusik und der Zauberer Martin Tschanett unterhielt und verblüfte die Besuchen an den Tischen. Die Gesamtorganisation lag in den bewährten Händen von Marina Hellrigl und kulinarisch verwöhnt wurden die Besucher wieder vom Saalteam unter Veronika Böckle.