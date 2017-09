Dankefest für ehrenamtliche Mitarbeiter

Götzis / Am vergangenen Sonntag waren alle Ehrenamtlichen zu einem Festessen in die Kulturbühne AmBach geladen. Michael Gächter und sein Team verwöhnten die rund 250 Geladenen mit einer Speck-Käseplatte, einem Zürcher Geschnetzelten vom Maishuhn, Butterspätzle und zum Abschluss verschiedenen Desserts. OK Präsident Christoph Kathan hieß die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen und dankte im Namen des Organisationskomitée s für den Einsatz in all den Jahren. „Ohne euren unermüdlichen Einsatz in den verschiedensten Bereichen und euer Engagement wäre eine Mega-Veranstaltung wie das Mösle Meeting nicht möglich“, betonte Kathan. Auch Bürgermeister Christian Loacker lobte die anwesenden Ehrenamtlichen und freute sich auf viele weitere erfolgreiche Mehrkampfmeetings in Götzis.

Ehrungen im feierlichen Rahmen

Nach einen kurzen Video mit zwei Athletenstatements hieß Alexandra Giesinger vom OK Komitee den Kabarettisten und Sänger Markus Linder herzlich willkommen. Beim „Meeting-Götzis“ Lied waren alle zum Mitsingen aufgefordert. Im Anschluss daran wurden die Ehrungen für 20, 30 und 40 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit beim Meeting vorgenommen. Mit gefüllten Meeting Rucksäcken, Goldmünzen und gläsernen Pokalen wurde die jahrelange Mitarbeit belohnt. Für die vielen Gäste ein erlebnisreiches, humorvolles und unterhaltsames Dankefest. VER