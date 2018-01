"Danke"-Plakate des Südtiroler Heimatbundes in Wien

Der Südtiroler Heimatbund hat Plakate in Wien aufhängen lassen, um sich für die Entscheidung der schwarz-blauen Regierung zu bedanken, die Doppelstaatsbürgerschaft für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler ins Regierungsprogramm aufzunehmen. "Süd-Tirol dankt Österreich für die Möglichkeit, bald schon wieder den Pass unseres Vaterlands zu bekommen", ist auf den Plakaten zu lesen.

Laut Südtiroler Heimatbund wurden die Plakate vergangene Woche in der Wiener Innenstadt, in Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Neubau und Alsersgrund angebracht. Damit will der Heimatbund “den Dank all jener sichtbar machen, die sobald möglich, um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen möchten”, hieß es in einer Aussendung. Österreich habe sich als “verlässliches Vaterland aller Südtiroler” erwiesen, so der Heimatbund.