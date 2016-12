Dank einer neuen zweiten Sporthalle: Große Zukunftschance für FC Hard

Der Startschuss von der Nachwuchsfußball-Hallenturnierserie vom 4. Forstner-Seehallencup ist mit den Vorrundenspielen in den Altersstufen Unter-9, Unter-10 und Unter-16 ist erfolgt. Das Mammutprogramm allein vom Nachwuchs umfasst 17 Turniertage, vier Tage mehr als im Vorjahr. Jede Menge an Traumtoren, spannende Spiele und die Besten jeder Altersstufen haben sich für die Finalrunden durchgesetzt. Vor der Sporthalle am See wird von der Marktgemeinde Hard eine zweite neue Sporthalle errichtet. Die Kosten der neuen Halle belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für September 2018 geplant. Diese neue zweite Sporthalle ist noch größer und breiter als die jetzige und wird 45 Meter lang und 27 Meter an Breite haben.

Durch die zweite neue Sporthalle bieten sich dem FC Hard völlig neue Zukunftsperspektiven während der Zeit vor Weihnachten bis Mitte Jänner. Hard-Turnierchef Markus Gartner: „Wir wollen im Zuge des Neubau einer zweiten Sporthalle die Kapazität an Mannschaften von 300 auf mindestens 500 Teams in den kommenden Jahren fast verdoppeln und vor allem ausländische Spitzenklubs nach Hard lotsen. In beiden Sporthallen sollen dann gleichzeitig die Nachwuchskicker und auch die Kampfmannschaften im Einsatz sein, für die Zuschauer noch mehr Komfort und Möglichkeiten live dabei zu sein.“ In jeder Altersstufe soll eine Mindestanzahl von dreißig Mannschaften teilnehmen und eine Vorarlberger Landesmeisterschaft wäre das I-Tüpfelchen. Laut Gartner hat es schon erste Gespräche mit der Gemeinde und den Handballern aus Hard für die Terminvergabe gegeben. „Es wird in Hard in Sachen Hallenfußball etwas Großes entstehen. Wir sind auf einem richtigen Weg“, so Markus Gartner. Voll des Lobes zeigen sich die Teilnehmer vom Hallenturnier zwecks neuestem Hallenbelag.

Fußball

Forstner-Seehallencup in Hard für Nachwuchsmannschaften

Termin: 27. Dezember 2015 bis 15. Jänner 2017

Veranstalter: Elektro Kolb FC Had

Austragungsort: Sporthalle Hard am See

Ergebnisse:

Unter-9-A (Gruppe 1): 1. FV Ravensburg* 6 6 0 0 18:4 18; 2. FC Dornbirn* 6 5 0 1 13:3 15; 3. Austria Lustenau* 6 4 0 2 11:4 12; 4. Viktoria Bregenz 6 2 0 4 5:12 6; 5. FC Egg 6 1 1 4 5:13 4; 6. Holzschwang 6 1 1 4 7:16 4; 7. FC Koblach 6 1 0 5 5:12 3;

Unter-9-A (Gruppe 2): 1. FC Hard* 6 5 1 0 19:2 16; 2. SCR Altach* 6 5 0 1 16:7 15; 3. FC Lauterach* 6 3 2 1 10:5 11; 4. FC Imst 6 2 0 4 7:9 6; 5. FC Heidenheim 6 1 2 3 9:9 5; 6. SW Bregenz 6 1 2 3 4:13 5; 7. FC Lindau 6 0 0 6 3:23 0;

Unter-9-B (Gruppe 1): 1. FC Lustenau* 6 5 1 0 19:1 16; 2. FC Dornbirn 6 5 1 0 18:1 16; 3. FC Koblach 6 4 0 2 9:7 12; 4. SCR Altach 6 2 1 3 3:8 7; 5. FC Doren 6 1 2 3 4:14 5; 6. FC Hard 6 1 0 5 5:15 3; 7. SW Bregenz 6 0 1 5 0:12 1;

Unter-9-Finale (5. Jänner 2017, 8.45 Uhr): FC Lustenau, FV Ravensburg, FC Dornbirn, Austria Lustenau, SCR Altach, FC Lauterach, FC Hard

Unter-10-A (Gruppe 1): 1. Admira Dornbirn* 6 5 0 1 12:2 15; 2. FC Dornbirn* 6 4 2 0 13:0 14; 3. Austria Lustenau* 6 4 1 1 12:1 13; 4. Friedrichshafen 6 2 1 3 5:5 7; 5. Viktoria Bregenz 6 1 1 4 2:13 4; 6. FC Höchst 6 1 1 4 2:14 4; 7. FC Hard 6 1 0 5 2:13 3;

Unter-10-A (Gruppe 2): 1. Friedrichshafen B* 6 4 1 1 12:6 13; 2. FC Andelsbuch* 6 3 0 3 11:4 9; 3. SC Hatlerdorf* 6 2 2 2 12:8 8; 4. SCR Altach 6 2 2 2 6:5 8; 5. FC Egg 6 2 2 2 4:4 8; 6. Kressbronn 6 2 1 3 4:7 7; 7. FC Hörbranz 6 0 2 4 2:17 2;

Unter-10-B (Gruppe 1): 1. FC Hörbranz* 6 5 1 0 10:2 16; 2. FC Lustenau 6 4 1 1 15:4 13; 3. FC Hard 6 4 0 2 11:4 12; 4. SCR Altach 6 2 1 3 7:8 7; 5. Admira Dornbirn 6 2 1 3 3:9 7; 6. Austria Lustenau 6 1 1 4 2:9 4; 7. Viktoria Bregenz 6 0 1 5 4:16 1;

Unter-10-Finale (6. Jänner 2017, 10.30 Uhr): FC Hörbranz, Admira Dornbirn, FC Dornbirn, Austria Lustenau, Friedrichshafen, FC Andelsbuch, SC Hatlerdorf

Unter-11-A (Gruppe 1): 1. FV Ravensburg* 6 4 0 2 21:3 12; 2. FSV Regensburg* 6 3 2 1 11:3 11; 3. FC Dornbirn* 6 3 2 1 9:5 11; 4. FC Lauterach 6 3 2 1 8:4 11; 5. SCR Altach 6 3 1 2 8:4 10; 6. FC Andelsbuch 1 0 5 3:13 3; 7. SC Tisis 6 0 0 6 0:28 0;

Unter-11-A (Gruppe 2): 1. FC Hard* 6 6 0 0 16:3 18; 2. TSG Ehingen* 6 3 1 2 9:3 10; 3. FC Klostertal* 6 2 2 2 7:5 8; 4. FC Höchst 6 2 1 3 9:8 7; 5. SW Bregenz 6 2 1 3 5:9 7; 6. SSV Biberach 6 1 1 4 3:11 4; 7. Holzschwang 6 1 1 4 4:14 4;

Unter-11-B (Gruppe 1): 1. SV Oberzell* 6 4 1 1 10:4 13; 2. FC Lauterach 6 3 2 1 4:4 11; 3. FC Hard 6 3 2 1 8:6 11; 4. FC Lustenau 6 3 1 2 4:2 10; 5. SV Ludesch 6 2 0 4 7:7 6; 6. FC Dornbirn 6 1 1 4 5:8 4; 7. TSV Altenstadt 6 0 1 5 2:9 1;

Unter-11 (Finale, 5. Jänner 2017, 12 Uhr): SV Oberzell, FV Ravensburg, FSV Regensburg, FC Dornbirn, FC Hard, TSG Ehingen, FC Klostertal

Unter-16-Kia-Cup (Vorrunde G-1): 1. FZ Mittelwald* 4 4 0 0 10:2 12; 2. FC Hard* 4 2 1 1 10:5 7; 3. FC Hörbranz 4 2 1 1 5:4 7; 4. SPG Brederis/Meiningen 4 1 0 3 3:13 3; 5. FC Hard B 4 0 0 4 0:4 0;

Unter-16-Kia-Cup (Vorrunde G-2): 1. FC Höchst* 4 4 0 0 12:3 12; 2. FC Hard 4 3 0 1 9:4 9; 3. FZ Mittelwald B 4 2 0 2 8:4 6; 4. FC Hörbranz 4 1 0 3 5:11 3; 5. FC Koblach 4 0 0 4 2:14 0;

Unter-16-Kia-Cup (Vorrunde G-3): 1. FC Dornbirn* 4 4 0 0 10:3 12; 2. FC Lustenau 4 3 0 1 8:6 9; 3. Viktoria Bregenz 4 2 0 2 7:9 6; 4. FNZ Hinterwald 4 1 0 3 5:8 3; 4. SC Tisis 4 0 0 4 2:6;

Unter-16-Kia-Cup (Vorrunde G-4): 1. RW Rankweil* 4 4 0 0 8:3 12; 2. SPG Schlins/Satteins 4 3 0 1 7:2 9; 3. FC Lustenau-B 4 1 1 2 6:4 4; 4. SCR Altach 4 1 0 3 3:10 3; 5. FC Dornbirn 4 0 1 3 4:9 1;

Unter-16-Kia-Cup (Vorrunde G-5): 1. Austria Lustenau* 4 3 0 1 9:5 9; 2. SW Bregenz* 4 3 0 1 7:3 9; 3. FC Lauterach 4 2 1 1 8:5 7; 4. SC Hatlerdorf 4 1 1 2 5:6 4; 5. SV Frastanz 4 0 0 4 0:10 0;

Unter-16-Kia-Cup (Vorrunde G-6): 1. TSV Altenstadt* 4 4 0 0 16:0 12; 2. FC Lauterach* 4 3 0 1 12:7 9; 3. Austria Lustenau 4 2 0 2 8:8 6; 4. FC Hard 4 1 0 3 4:7 3; 5. VfB Hohenems 4 0 0 4 2:20 0;

Unter-16-Kia-Cup (Halbfinale, 4. Jänner 2017, 15 bis 21 Uhr), Unter-16-Kia-Cup (Finale, 14. Jänner 2017, 18.30 Uhr)

Unter-18 Raiba-Cup (20): 2. Jänner 2017; Halbfinale: 3. Jänner 2017 (18.30 – 22.30 Uhr); Finale: 13. Jänner 2017 (20.15 – 22.15 Uhr)

Unter-14 (21): Vorrunde: 3. Jänner 2017, Finale: 7. Jänner 2017

Unter-13 (21): Finale: 8. Jänner 2017

Unter-12 (21): Vorrunde: 2. Jänner 2017, Finale: 6. Jänner 2017

Unter-8: Spieltag: 4. Jänner 2017

Unter-7: Spieltag: 4. Jänner 2017

AH-Turnier: 5. Jänner 2017

Sponsoren: Forstner Speichertechnik, Autohaus Kia Hard, Alpla, Intemann, Elektro Kalb Hard, Mopptex, Faigle Hard, der Grüne Micheluzzi, Buchdruckerei Lustenau, Radwelt, Zima, Lenz/Bereuter/Gehrer Hard, Mistura Immo, Fohrenburg, Mc Donalds, Bischof Bodenleger Hard, Kesselbau Sutterlüty Hard, Raiffeisenbank Bodensee, AGM Lauterach, Weiss Reisen Bregenz