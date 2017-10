Daniela Peter stellt im Studio Drehpunkt aus

Zu sehen sind Pflanzenblätterporträts von Magnolienblättern, Steineichenblättern sowie Palmenblättern. Daniela Peter lebt und arbeitet als Künstlerin und Gestalterin in Hohenems. In ihrem Zuhause in der Spielerstraße hängen getrocknete Anemonenblätter in Bilderrahmen neben gefalteten Papierobjekten in Fensterrahmen. „Die Naturlichtfotografie von magiebegabten Magnolienblättern, steinreichen Steineichenblättern und vergänglichkeitsverliebten Palmenblättern führte zu Formwandelelementen in Bildern und textlichen Gegensatzeinheiten auf Berg- und Talfalten. Mitunter schmilzt Form in den Schatten, verbindet sich Vordergrundgestalt mit Hintergrundfläche oder führt Schärfe in Unschärfe und es wird ein Fließen spürbar in diesem Dazwischenraum. Ein Möglichkeiten- all im Potentialkosmos indem man wo möglich lebhaft still sein kann“, erläutert Daniela Peter. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, dem13.Oktober, um 19 Uhr mit einführenden Worten von Dr. Johannes Inama. Drehpunkt, Studio für ganzheitliche Bewegung, Mariahilfstr. 29, schoeller2welten, Bregenz. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Kontakt und weitere Infos: daniela.peter@aon.at