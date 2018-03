Daniela Katzenberger: Mit Photoshop und Low Carb zur Traumfigur

Daniela Katzenberger trainiert hart für ihren Traumbody und hilft mit Photoshop noch etwas nach.

Wow, Daniela Katzenberger (31) zeigt sich so heiß wie nie! Im knappen Bikini präsentiert sie ihre Hammerkurven am Pool auf Mallorca via Instagram. Um so einen scharfen Anblick zu bieten, hat sie hart trainiert. Yoga, Gymnastik, Schwimmen – die Katze sportelt, was das Zeug hält. Einmal pro Woche gönnt sie sich allerdings auch mal die eine oder andere Sünde. Ganz nach dem Motto: Man darf es wirklich nicht übertreiben! Der Erfolg gibt ihr Recht.