Daniel Serrano Gracia erhält Fheodoroff Kompositionspreis

Mit der Auszeichnung sollen Komponisten gefördert und die Akzeptanz für die zeitgenössische Musik forciert werden, erklärte Kulturlandesrat Christian Benger (ÖVP) bei der Übergabe. Der ausgezeichnete Komponist wurde 1991 in Jaen (Spanien) geboren und studierte zunächst Violine und Kammermusik an der “Musikene” in San Sebastian. 2013 wechselte er an die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Der Preis wird in Würdigung des 2011 verstorbenen Kärntner Komponisten Nikolaus Fheodoroff vergeben. Seit 2013 wurden im Zwei-Jahres-Rhythmus Künstler damit ausgezeichnet. Im ersten Jahr erhielt den Preis Yevgen Gembik, 2015 wurde er an Christoph Renhart und SukJu Na vergeben.

