Dance Art School lädt zur Tanzshow

Dornbirn. „Und noch einmal“ – bis jeder Schritt, jede Pose und jede Figur sitzt, ist ganz schön viel Training notwendig. Denn schon bald ist es soweit: Am Samstag, 17. Juni 2017 geben die Tanzschüler der Dance Art School bei zwei Shows im Dornbirner Kulturhaus Kostproben ihres Könnens.

Zwei Shows

Auch in diesem Jahr überrascht das Team rund um Christine Hefel mit einem besonderen Konzept. Das Programm ist so breitgefächert, dass es in zwei Shows aufgeteilt wurde. Die Aufführung am Nachmittag steht unter dem Motto „Kleine Schritte – Riesen Phantasien“ ganz im Zeichen der Kinder. Sie nehmen das Publikum mit auf eine tänzerische Reise in ihre märchenhafte Traumwelt. Hier segeln sie über Ozeane, spielen mit Löwen, sind stark wie Pippi Langstrumpf und leben als Helden und Prinzessinnen.

Tanz erzählt Film

Am Abend lautet das Thema „Tanz erzählt Film“ oder „Moving Stars“. Dabei werden Klassiker der Leinwand tänzerisch auf die Bühne gebracht – auch solche, bei denen man auf Anhieb nicht ans Tanzen denken würde. Oder haben Sie schon einmal einen tanzenden Terminator gesehen? Für jedes Filmgenre, von Matrix bis Tribute von Panem, von Psycho bis Men in Black und von Pretty Woman bis Frühstück bei Tiffany’s wurde eine aufwendige Choreografie einstudiert.

Spektakel für Jung und Alt

Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder die brasilianische Tanzkompagnie „Marcelo’s Move“ mit Tänzern aus aller Welt. Durch das hollywoodreife Programm führen der Schauspieler und Sänger Rainer Spechtl sowie Natalie Fand, Gewinnerin des Kulturpreises Vorarlberg für zeitgenössischen Tanz.

Tanzshow Dance Art School

„Kleine Schritte – Riesen Phantasien“

Samstag, 17. Juni 2017, 15 Uhr

„Moving Stars“

Samstag, 17. Juni 2017, 19.30 Uhr

Kulturhaus Dornbirn

Karten gibt es im Vorverkauf bei Ländle-Ticket, bei allen Sparkassen und Raiffeisenbanken sowie bei Herburger Reisen.

Infos: www.danceart.at