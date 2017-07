Damenteam der SPG Austria/Höchst sucht Verstärkung

Während bei den Herren des SC Austria Lustenau die Kaderplanung für die kommende Spielzeit bereits abgeschlossen ist, sucht das Damenteam der Lustenauer Austria, das eine Spielgemeinschaft mit dem Blum FC Höchst bildet, noch nach Verstärkungen für die kommende Saison in der Vorarlbergliga.

Dass sich die Suche nach Fußballerinnen nicht immer einfach erweist, erklärt Mike Urschitz, gemeinsam mit Uwe Franz Trainer der SPG Austria Lustenau/FC Höchst, damit, dass „die Dichte der Damen, die aktiv Fußball spielen wollen, im Rheintal relativ gering ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die talentierten Spielerinnen meistens direkt an die größeren Vereine vermittelt werden. Auch sind immer weniger Jugendliche bereit, ihre Freizeit in den Sport zu investieren.“

Top 3 als Ziel

Das Damenteam der SPG Austria/Höchst, das seine Heimspiele im Rheinaustadion in Höchst austrägt, hat eine äußerst erfolgreiche Saison hinter sich. Als Aufsteiger aus der Landesliga konnte man letztes Jahr in der Vorarlbergliga, der dritthöchsten Spielklasse Österreichs, mit dem 5. Tabellenplatz überzeugen. Das Ziel für heuer ist ein Platz unter den besten drei Teams.

Um diese Ansprüche zu erreichen, werden zu den momentan 18 Kaderspielerinnen noch einige Mädchen im Alter zwischen 14 und 35 Jahre gesucht, um das Team breiter aufstellen zu können. Dabei ist es nach Urschitz nicht so wichtig, ob es sich dabei um Spielerinnen handelt, die schon Ligafußballerfahrung mitbringen. Genauso gerne sind auch Neueinsteigerinnen oder Hobbyspielerinnen gesehen. „Wir sehen uns als Ausbildungsverein in Sachen Damenfußball, um Talente für den nächsten Karriereschritt vorzubereiten. Dies gelingt auch, da bei uns alle das ganze Jahr hindurch genügend Matchpraxis sammeln können“, so Urschitz.

Neben den sportlichen Zielen soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. „Trainings- und Ligaalltag sind das eine. Wir finden aber auch immer wieder Zeit für gemeinsame Aktivitäten. So gibt es ein Trainingslager zur Saisonvorbereitung, Kegelabende, Fußballgolf oder einfach einmal ein gemeinsames Essen oder eine spontane Feier.“

Interessierte Mädchen können sich bei Mike Urschitz (Austria Lustenau; 0699 / 1920 2012) oder Uwe Franz (Blum FC Höchst; 0650 / 2235904) melden.