Dalai Lama sagt Reise nach Botswana wegen “Erschöpfung” ab

Der Dalai Lama hat eine in den nächsten Tagen geplante Reise nach Botswana wegen “Erschöpfung” abgesagt. In einer Erklärung hieß es, die Ärzte des 82-jährigen geistlichen Oberhaupts der Tibeter hätten ihm von langen Reisen in den kommenden Wochen abgeraten. Der Dalai Lama sollte während einer dreitägigen Konferenz in der Hauptstadt Gaborone sprechen, die am Donnerstag beginnt.