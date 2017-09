Daimlers Stadtflitzer Smart soll 2020 rein elektrisch sein

Der Smart wird ein Elektroauto - © APA (AFP)

Daimlers Kleinwagen Smart soll ab 2020 nach Worten von Vorstandschef Dieter Zetsche ausschließlich als Elektroauto angeboten werden. Der Autobauer plant zudem für die kommenden Jahre, das Angebot an Elektro- und Hybridfahrzeuge rasch auszubauen. “Bis 2022 werden wir das gesamte Produktportfolio von Mercedes-Benz elektrifizieren”, sagte Zetsche am Montag auf dem Kapitalmarkttag in Sindelfingen.