Daimer will Preis für Elektroautos bald deutlich senken

In den nächsten 5 bis 7 Jahren werden Elektroautos preiswerter - © APA (AFP)

Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius rechnet in den kommenden Jahren mit deutlich fallenden Preisen für Elektroautos. “Die Kosten werden sinken. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werden wir Elektroautos deutlich preiswerter anbieten können”, sagte Källenius der “Bild am Sonntag”. Zugleich werde die Reichweite steigen.