Dagmar Kolb und Heinrich Jussel

In einer feierlichen Zeremonie, bei der auch die Kinder der Braut Sarah, Natalia, Fabian und Larissa anwesend waren, traute der Standesbeamte Jodok Wüstner, das Brautpaar. Gerne übernahm die Schwester der Braut Elke Falk sowie der Bruder des Bräutigams Hubert Jussel, das Amt der Trauzeugen. Bei der anschließenden Agape wurde auf das Glück und die Zukunft der frisch Vermählten angestoßen. Herzliche Glück und Segenswünsche durften die Versicherungskauffrau und der Informatiker von den Gästen und den Müttern Erika mit Ernst Pertoll sowie Hedwig Jussel entgegennehmen. Anschließend wurde im Berghof „Ems- Reute“ in Hohenems der ereignisreiche Tag gebührend gefeiert. Die Flitterwochen verbringen die neu Getrauten, die ihren Wohnsitz in Satteins haben, in Osttirol.