DAF feierte Jubiläum

Rankweil Die seit 1992 bestehende Vorarlberger Niederlassung war ursprünglich in Mäder angesiedelt und ist seit dem Jahr 2009 in Rankweil ansässig. Dort beschäftigt das Unternehmen auf einer Fläche von 10000 Quadratmeter einunddreißig Mitarbeiter.

Zur Jubiläumsfeier „25 Jahre DAF“ konnten Markus und Margot Monz am vergangenen Samstag gemeinsam mit Bruno Bischof rund 400 Gäste begrüßen. Unter den Gratulanten waren neben DAF Austria Direktor Patrik Heher und Manager Reinhard Leutgeb (Pappas Holding) auch Gerhard und Barbara Braun (Spedition Braun), Edwin und Daniela Jung-Heemskerk (Jung Energielogistik), Herbert und Heidrun Kobras (Transkona Logistik), Martin Neier (Neier Transporte), Werner Sterk (Sterk Transporte), Hannelore Biedermann (BHT), Peter und Sabrina Huber (Huber Transporte), Erich Bösch (Anton Bösch Transporte), Thomas und Karl Troy (Troy Transporte), Michael Latzer, Herwig und Margit Vögel, Werner und Herbert Turza, Günter Mennel, Tanja Micheli und Bernd Nußbaumer (Micheli Transporte), Petra und Martin Ernst, – Arno Bentele, Gerhard Vögel (Edwin Vögel Transporte) und Lothar Scheffknecht (Scheffknecht Transporte). SIE