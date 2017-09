Dänische Vize-Europameisterinnen streiken – Spiel abgesagt

“Das ist eine ärgerliche und unhaltbare Situation”, erklärte der Verband. Spielervereinigung und Verband verhandeln seit sechs Monaten über mehr Geld sowohl für das Frauen-Team als auch für die U21 der Herren. Spielmacherin Pernille Harder erklärte, die Absage sei ärgerlich und absolut unnötig: “Das war nicht unser Wunsch. Es gab genug Zeit, eine Lösung zu finden.”

Dänemark hatte das Finale bei der EM im August gegen die Niederlande mit 2:4 verloren. Im Halbfinale hatten sich die Däninnen gegen Österreich nach torlosen 120 Minuten mit 3:0 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Am kommenden Dienstag steht das erste Spiel in der WM-Qualifikation gegen Ungarn an.

(APA/dpa)