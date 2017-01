Dänen bei Handball-WM sensationell ausgeschieden

Dänen scheiterten an Ungarn - © APA (AFP)

Olympiasieger Dänemark ist bei der Handball-WM in Frankreich sensationell schon im Achtelfinale gescheitert. Die Dänen unterlagen am Sonntag Ungarn in Albertville mit 25:27 (12:13). Dabei halfen dem Team des scheidenden Trainers Gudmundur Gudmundsson auch die acht Tore ihres Superstars Mikkel Hansen nicht. Die Dänen lagen in der Partie nicht einmal in Führung.