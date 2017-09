Bei der Kontrolle an der Grenze nach Deutschland will Dänemark künftig auch Soldaten einsetzen. Sie sollten die stark beanspruchte Polizei entlasten, teilte die Regierung am Freitag mit. Auch bei der Bewachung jüdischer Einrichtungen sollen Soldaten helfen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) kritisierte den Beschluss als großen Fehler.

"Ich bin sprachlos", sagte sie in der dänischsprachigen Zeitung "Flensborg Avis". "Bewaffnete Soldaten an der Grenze sind kein Bild, das wir uns wünschen." Stattdessen solle die dänische Regierung prüfen, ob die Grenzkontrollen angesichts der stark gesunkenen Flüchtlingszahlen noch nötig seien. Dänemark hatte die Kontrollen im Jänner 2016 eingeführt. (APA/dpa)