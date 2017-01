Dänemark schlug Schweden bei Handball-WM dank Keeper Landin

Mikkel Hansen traf acht Mall gegen Schweden - © APA (AFP)

Dänemark hat Schweden im skandinavischen Schlagerspiel der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich am Montag mit 27:25 besiegt. Die Dänen qualifizierten sich dank des dritten Sieges im dritten Gruppenspiel damit für das Achtelfinale. Ebenfalls vorzeitig in der Runde der letzten 16 stehen die Mitfavoriten Spanien und Kroatien.